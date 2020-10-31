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فستان رانيا يوسف المثير للجدل مجددا إلى الواجهة: "عيالي بيشجعوني على الشقاوة"! (صور+ فيديو)

الثقافة والفن

فستان رانيا يوسف المثير للجدل مجددا إلى الواجهة:
www.instagram.com/raniayoussef
رانيا يوسف وابنتها نانسي
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لفتت الفنانة المصرية رانيا يوسف الانتباه أمس الجمعة في اختتام فعاليات مهرجان الجونة السنيمائي، صحبة ابنتها نانسي التي ارتدت فستان والدتها الشهير الذي أثار في وقت سابق جدلا واسعا.

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وعلقت نانسي على ارتدائها فستان والدتها قائلة: "مش متضايقة من فساتين ماما علشان أنا لابسة واحد منهم، وأنا لبست اللي عمل قلبان"، مستطردة: "ماما شكلها قمر وفيه ناس ضايقتني بسبب الفستان".

وكشفت نانسي خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، عن أول انطباع عندما ارتدت والدتها الفستان المثير للجدل قائلة: "قلتلها بلاش الفستان ده في المهرجان لأن ماحدش هيفهمه، ولكن راحت المهرجان بيه وعملت قلبان، وأنا مبسوطة بالقلبان اللى حصل".

وعلقت الفنانة رانيا يوسف، على ارتداء ابنتها فستانها قائلة: "الفساتين عملت مشاكل حلوة ودمها خفيف ومشاكل شقية.. وده كويس هو كله غم غم مافيش فرفشة". وتابعت "عيالي بيشجعوني على الشقاوة".

وردت رانيا على تساؤلات لميس حول جرأة ملابسها قائلة:"اللي شايف لبسي جريء ميبصلوش".

المصدر: وكالات

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