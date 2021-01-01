فنانو سوريا يشيعون حاتم علي .. والرئيس عباس يمنحه وساما بدرجة النجمة الكبرى

شيع عدد كبير من الفنانين السوريين المخرج حاتم علي وسط غياب رسمي، وحضور فلسطيني جسده السفير أنور عبد الهادي الذي منح اسم علي وساما فلسطينيا

ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا الذي شارك في التشييع باسم الرئيس محمود عباس قال لـ RT إنه قدم التعازي باسم عباس لذوي المخرج الراحل، وأضاف أن الرئيس عباس قرر منح علي "وسام العلوم والثقافة والفنون ـ النجمة الكبرى"

مباشر جنازة المخرج العظيم حاتم علي 💔

الله معك يا استاز حاتم ، انشالله الملتقى جنات الخلد يا رب 🤲



اللهم ارحم عبدك حاتم علي ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وادخله الجنة بلا حساب يا رب ☝️

يا رب العالمين صبر ئلوب كل يلي بيحبوه

الله معك pic.twitter.com/9pjFBAzl12 — 🌼Aphrodite/NoNo🌼❤️🇷🇺🇸🇾 🇱🇧 🇵🇸 🇯🇴 (@aa84953021) January 1, 2021

أوضح أن ذلك يأتي تقديرا لمجمل أعمال الراحل وخاصة مسلسل "التغريبة الفلسطينية"، وقال عبد الهادي: إن "المخرج علي هو مخرج كبير جدا وأخرج عددا من الأعمال المهمة، وأهمها "التغريبة الفلسطينية، كما عاش جزءا من حياته في مخيم اليرموك"

"معاذ الله أنا لا أريد أن أقول لك وداعاً.. معاذ الله

لأن ذلك يعني أن كل شيء قد بات منتهياً.!" pic.twitter.com/0OXli87M86 — 𝓐𝓎𝑨ℍ.𝓼𝔂 (@Ayooshii92) January 1, 2021

هكذا ودع المخرج حاتم علي دمشق ... الى مثواه الأخير



جنازة المخرج الراحل #حاتم_علي ... بمشاركة حشد كبير من نجوم ونجمات و صناع الدراما السورية pic.twitter.com/q4cVnLDR0x — أنا- iam (@iamladyseba) January 1, 2021

وقال عبد الهادي إن الوسام هو "بادرة وفاء للمخرج علي وتقديرا لمواقفه بشكل عام، وخاصة الأعمال التي تحدثت عن قضية فلسطين".

وشارك في تشييع علي عدد كبير من الفنانين السوريين، بينهم باسم ياخور، سيف الدين السبيعي، عابد فهد، ميلاد يوسف، وغسان مسعود، تيم حسن.

وكان جثمان علي وصل مطار دمشق مساء أمس وقبل نحو ساعتين من نهاية السنة الماضية، وانطلق التشييع من مشفى الشامي.

أسامة يونس ـ دمشق