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فنانو سوريا يشيعون حاتم علي .. والرئيس عباس يمنحه وساما بدرجة النجمة الكبرى

الثقافة والفن

فنانو سوريا يشيعون حاتم علي .. والرئيس عباس يمنحه وساما بدرجة النجمة الكبرى
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شيع عدد كبير من الفنانين السوريين المخرج حاتم علي وسط غياب رسمي، وحضور فلسطيني جسده السفير أنور عبد الهادي الذي منح اسم علي وساما فلسطينيا  

ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا الذي شارك في التشييع باسم الرئيس محمود عباس قال لـ  RT إنه قدم التعازي باسم عباس لذوي المخرج الراحل، وأضاف أن الرئيس عباس قرر منح علي "وسام العلوم والثقافة والفنون ـ النجمة الكبرى"

أوضح أن ذلك يأتي تقديرا لمجمل أعمال الراحل وخاصة مسلسل "التغريبة الفلسطينية"، وقال عبد الهادي: إن "المخرج علي هو مخرج كبير جدا وأخرج عددا من الأعمال المهمة، وأهمها "التغريبة الفلسطينية، كما عاش جزءا من حياته في مخيم اليرموك"

وقال عبد الهادي إن الوسام هو "بادرة وفاء للمخرج علي وتقديرا لمواقفه بشكل عام، وخاصة الأعمال التي تحدثت عن قضية فلسطين".

وشارك في تشييع علي عدد كبير من الفنانين السوريين، بينهم باسم ياخور، سيف الدين السبيعي، عابد فهد، ميلاد يوسف، وغسان مسعود، تيم حسن.

وكان جثمان علي وصل مطار دمشق مساء أمس وقبل نحو ساعتين من نهاية السنة الماضية، وانطلق التشييع من مشفى الشامي. 

أسامة يونس ـ دمشق

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