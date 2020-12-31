 
مباشر

منزل جمال سليمان يستقبل جثمان المخرج حاتم علي قبل نقله إلى سوريا

الثقافة والفن

منزل جمال سليمان يستقبل جثمان المخرج حاتم علي قبل نقله إلى سوريا
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ph0t

أخرج جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي من مشرحة زينهم، إلى منزل الفنان جمال سليمان في القاهرة، قبل نقله إلى مطار القاهرة، لشحنه على طائرة متجهة إلى دمشق.

وعمل الفنان السوري جمال سليمان منذ اليوم الأول لوفاة صديق دربه حاتم علي على استخراج شهادة وفاة للراحل تمهيدا لنقله إلى العاصمة السورية.

إقرأ المزيد
جثمان حاتم علي يصل اليوم إلى دمشق.. إجماع شعبي وبرود رسمي
جثمان حاتم علي يصل اليوم إلى دمشق.. إجماع شعبي وبرود رسمي

ورحل المخرج البارز عن عمر يناهز 58 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وقال سليمان في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن جثمان المخرج السوري الراحل غادر مشرحة زينهم منذ ساعة تقريبا، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصاريح النهائية، وهو حالياً متواجد فى مطار القاهرة تمهيداً لنقله إلى سوريا فى طائرة الساعة السادسة مساء، برفقة أبنائه الذين حضروا ليرافقوا جثمان والدهم حتى مثواه الأخير.

ناصر حاتم - القاهرة

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا