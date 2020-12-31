منزل جمال سليمان يستقبل جثمان المخرج حاتم علي قبل نقله إلى سوريا

أخرج جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي من مشرحة زينهم، إلى منزل الفنان جمال سليمان في القاهرة، قبل نقله إلى مطار القاهرة، لشحنه على طائرة متجهة إلى دمشق.

وعمل الفنان السوري جمال سليمان منذ اليوم الأول لوفاة صديق دربه حاتم علي على استخراج شهادة وفاة للراحل تمهيدا لنقله إلى العاصمة السورية.

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ورحل المخرج البارز عن عمر يناهز 58 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وقال سليمان في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن جثمان المخرج السوري الراحل غادر مشرحة زينهم منذ ساعة تقريبا، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصاريح النهائية، وهو حالياً متواجد فى مطار القاهرة تمهيداً لنقله إلى سوريا فى طائرة الساعة السادسة مساء، برفقة أبنائه الذين حضروا ليرافقوا جثمان والدهم حتى مثواه الأخير.

ناصر حاتم - القاهرة