فنان عراقي يسلم الحكومة قطعة أثرية من العصر السومري

أعلنت لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن الفنان العراقي الشهير، حسين نعمة، سلم متحف محافظة ذي قار قطعة أثرية يعود تاريخها إلى العصر السومري.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي، أن "الفنان الرائد حسين نعمة سلم متحف الناصرية (مركز المحافظة) الحضاري قطعة أثرية يعود تاريخها الى العصر السومري كان قد اشتراها من أحد المواطنين".

وأضافت أن "رئيس اللجنة والأعضاء تقدموا بالشكر الوافر للفنان نعمة عبر اتصال هاتفي معه، لموقفه الوطني المشرف من أجل الحفاظ على ثراواتنا التاريخية والحضارية".

وبحسب اللجنة، أعرب الفنان حسين نعمة عن سعادته باتصال نائب رئيس اللجنة، مقدما شكره واعتزازه بعملهم.

وحسين نعمة من أشهر المطربين العراقيين خلال فترة السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم، ولد في مدينة الناصرية عام 1944.

كانت بدايته في الغناء تقليده لأغاني مطربي الريف العراقيين الراحلين داخل حسن وحضيري أبوعزيز، وأول تسجيل له كان عام 1969 وهو أغنية "يا نجمة" وهي من كلمات الشاعر الراحل كاظم الركابي والحان الفنان كوكب حمزة.

المصدر: RT