أفضل صورة لسنة 2020.. بطريقان يتعانقان بعد مأساة (صور + فيديو)

فازت صورة لبطريقين يبدوان وكأنهما يواسيان بعضهما في أستراليا، في مسابقة جوائز تصوير المحيطات في مجلة دراسة المحيطات Oceanographic magazine's.

والتقط الصورة المصور الألماني توبياس بومغايترنر في مدينة ميلبورن، وهي لبطريقين ''أرملة وأرمل'' يبدوان فيها وكأنهما يواسيان بعضهما على ما أصابهما.

وعلم المصور الألماني بأن طائري البطريق فقدا مؤخرا شريكيهما، وقد ظهرا في الصورة التي التقطها وكل منهما يحتضن الآخر ويتوسد كتفه ناظرين إلى السماء.

وفاز المصور الألماني بجائزة "اختيار المجتمع" التابعة للمجلة المذكورة Community Choice Award.

وكتب بومغايترنر على موقع "إنستغرام": "اتصل بي متطوع وقال لي إن طائر البطريق الأبيض أنثى كبيرة في السن فقدت شريكها ويبدو الحال كذلك بالنسبة إلى البطريق الذكر الأصغر سنا على اليسار".

ومضى قائلا: "ومنذ ذلك الوقت يلتقيان بشكل منتظم، إذ يتبادلان المواساة ثم يقفان لساعات وهما يراقبان الأضواء المتلألئة للمدينة المجاورة".

وقال المصور إنه قضى ثلاث ليال في مستوطنة طيور البطريق قبل أن يتاح له التقاط هذه الصورة، واختتم حديثه: "لكن الحظ أسعفني في إحدى اللحظات الجميلة".

جدير بالذكر أن المصور توبياس بومغايترنر نشر الصور على "إنستغرام" في أبريل 2020.

المصدر: وسائل إعلام