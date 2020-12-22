فيلم روسي ينال جائزة النقاد السينمائيين الأمريكيين

نال فيلم "ديلدا" (2019) من إخراج الروسي، كانتيمير بالاغوف جائزة جمعية النقاد السينمائيين في لوس أنجلوس الأمريكية بصفته أفضل فيلم لعام 2020 أخرج بلغة أجنبية (غير إنجليزية).

أفاد بذلك الاثنين 21 ديسمبر ناطق باسم الجمعية.

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وكانت صحيفة "ذي نيويورك تايمز" الأمريكية قد أدرجت مطلع ديسمبر الجاري فيلم "ديلدا" (فارعة القامة) الروسي على قائمة أفضل أفلام عام 2020. أما الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، فوصف فيلم "ديلدا" بأنه أفضل فيلم شاهده عام 2020.

يذكر أن فيلم "ديلدا" الذي يروي قصة الحياة الصعبة للفتيات في لينينغراد (بطرسبورغ حاليا) بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان قد أدرج على القائمة القصيرة للأفلام المرشحة لنيل جائزة أوسكار السينمائية. لكن لم يتم ترشيحه لمنح الجائزة.

المصدر: تاس