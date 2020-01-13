فيلم روسي ينال جائزة في مهرجان سينمائي أمريكي

منح فيلم "ديلدا" (طويلة القامة) للمخرج الروسي الشاب، كانتيمير بلاغوف، يوم 11 يناير جائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية في مهرجان "بالم سبرينغز، السينمائي الأمريكي.

جاء ذلك في بيان أصدرته شركة "نون ستوب بروداكشن" الروسية المنتجة للفيلم.

وقام المخرج الروسي شخصيا بتقديم الفيلم في مراسم افتتاح المهرجان وقال بعد نيل الجائزة إن قصة النساء الروسيات اللواتي يحاولن اكتساب مغزى الحياة مجددا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تستحق أن تعرض على المشاهدين.

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يذكر أن فيلم "ديلدا" (طويلة القامة) كانت قد أدرجت على القائمة القصيرة للأفلام المرشحة لنيل جائزة أوسكار السينمائية الأمريكية للأفلام غير الناطقة باللغة الإنجليزية. وسيتم الإعلان النهائي عن الأفلام المرشحة لنيل الأوسكار في 13 يناير. أما مراسم منح الجوائز فستقام يوم 9 فبراير في لوس أنجلوس الأمريكية.

جدير بالذكر أن مهرجان "بالم سبرينغز" السينمائي يقام كل عام منذ سنة 1989 بمبادرة من المغني والممثل الأمريكي سوني بونو. ويعتبر المهرجان، كما جرت العادة، بروفة لمراسم منح جوائز أوسكار السينمائية.

المصدر: تاس