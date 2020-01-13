 
مباشر

فيلم روسي ينال جائزة في مهرجان سينمائي أمريكي

الثقافة والفن

فيلم روسي ينال جائزة في مهرجان سينمائي أمريكي
Sputnik Ekatrina Chesnocova
فريق تصوير الفيلم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n291

منح فيلم "ديلدا" (طويلة القامة) للمخرج الروسي الشاب، كانتيمير بلاغوف، يوم 11 يناير جائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية في مهرجان "بالم سبرينغز، السينمائي الأمريكي.

جاء ذلك في بيان أصدرته شركة "نون ستوب بروداكشن" الروسية المنتجة للفيلم.

وقام المخرج الروسي شخصيا بتقديم الفيلم في مراسم افتتاح المهرجان وقال بعد نيل الجائزة إن قصة النساء الروسيات اللواتي يحاولن اكتساب مغزى الحياة مجددا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تستحق أن تعرض على المشاهدين.

إقرأ المزيد
فيلمان روسيان في صدارة قائمة أكثر أفلام الأسبوع الماضي دخلا
فيلمان روسيان في صدارة قائمة أكثر أفلام الأسبوع الماضي دخلا

يذكر أن فيلم "ديلدا" (طويلة القامة) كانت قد أدرجت على القائمة القصيرة للأفلام المرشحة لنيل جائزة أوسكار السينمائية الأمريكية للأفلام غير الناطقة باللغة الإنجليزية. وسيتم الإعلان النهائي عن الأفلام المرشحة لنيل الأوسكار في 13 يناير. أما مراسم منح الجوائز فستقام يوم 9 فبراير في لوس أنجلوس الأمريكية.

جدير بالذكر أن مهرجان "بالم سبرينغز" السينمائي يقام كل عام منذ سنة 1989 بمبادرة من المغني والممثل الأمريكي سوني بونو. ويعتبر المهرجان، كما جرت العادة، بروفة لمراسم منح جوائز أوسكار السينمائية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول للصحفي العراقي الذي قتله مجهولون في البصرة رفقة مصور متعاقد مع وكالة رابتلي