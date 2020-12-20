الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تخاطر بحياتها لإنقاذ ابنتها من الموت (فيديو)

نجت ابنة الفنانة الكویتیة هيا الشعيبي من الموت بأعجوبة بعد حريق اندلع في منزلها، حيث أصيبت بحروق بالغة.

وقالت الشعیبي في مقطع فیدیو نشرته، إن رجلي ابنتها مصابتان بحروق، ولا تستطيع المشي الإ بمساعدة أبيها، وطالبت متابعيها بالدعاء لابنتها بالشفاء.

وعن الحريق، قالت الفنانة الكويتية: "ما قادرة أوصف لكم. رمیت نفسي بالنار. وقلت أفدي بنتي".

وأضافت: "طبعا هذا قضاء ربي وأنا ما أعترض على قضاء ربي وبيقلك سوى الخير وارمي في البحر. وأنا لو مو زينة ولا طيبة كانت راحت بنتي".

المصدر: وكالات