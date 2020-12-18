متحف اللوفر يبيع فرصة لحضور فحص سنوي للموناليزا

انتهى على الإنترنت المزاد العلني المتعلق بأعمال فنية وخدمات نادرة قدمها متحف اللوفر الفرنسي تحت عنوان " نراهن على اللوفر".

وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي للمتحف أن داري المزادات Christie's وDrouot استطاعتا خلال 15 يوما لطرح المزاد أن تجنيا مبلغا قدره 2365000 يورو.

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وقد باع المزاد أعمالا فنية أهداها الفنانون التشكيليون للوفر وخدمات نادرة قدمتها إدارة المتحف للمشاركين الذين يمثلون 24 بلدا.

وجلب نصف إجمالي إيرادات المزاد عمل الفنان التجريدي الفرنسي الشهير، بيير سولاج "اللوحة" (1962)، والتي بيعت بمبلغ 1.4 مليون يورو.

أما لوحة الفنان التشكيلي، جان ميشيل أوتونيل "وردة اللوفر" ، التي أهداها للمتحف عام 2019 ، فبيعت مقابل 90 ألف يورو.

ومن أهم وأغلى الخدمات التي باعتها إدارة المتحف للمشاركين في المزاد خدمة تتيح فرصة لحضور مراسم فحص لوحة الموناليزا التي يقيمها كل عام خبراء المتحف.

وأعرب أحد المشاركين عن استعداده لدفع مبلغ قدره 80 ألف يورو مقابل تقديم تلك الخدمة النادرة. أما خدمة النزهة على سقف المتحف بصحبة الفنان التشكيلي الطليعي المعروف بلقب JR فكلفت أحد المشاركين في المزاد 42 ألف يورو. ودفع مشارك آخر الثمن نفسه مقابل شراء تذكرة الحفل الموسيقي الشخصي في قاعة الاستقبالات الملكية. أما جولة في متحف اللوفر بصحبة مديره، جان لوك مارتينيز، فكلفت عشاق الفن 38 ألف يورو.

يذكر أن مزاد فن اللوفر وخدماته النادرة طرح في 1 – 15 ديسمبر الجاري. وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن إيراداته كلها ستستخدم لإنشاء قاعات جديدة تهدف إلى التنوير الفني والثقافي للسكان.

المصدر: تاس