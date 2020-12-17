بطل أفلام "سيد الخواتم" مبتهج بعد تلقيه لقاح كورونا (صور)

قال الممثل البريطاني، إيان مكيلان، الذي لعب دور الساحر في سلسلة أفلام "سيد الخواتم" إنه شعر بالبهجة بعد حصوله على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

ونشر مكيلان (81 عاما) عدة صور عبر حسابه في موقع "تويتر" وهو يرتدي قميصا أزرق اللون ووشاحا بألوان قوس قزح، ويرفع إبهامه في علامة على الرضا عند تلقيه لقاح فايزر.

وقال الممثل البريطاني: "إنه يوم مميز جدا، أشعر بالبهجة. لن أتردد في التوصية باللقاح لأي شخص، أشعر أنني محظوظ جدا لأنني تلقيته".

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc — Ian McKellen (@IanMcKellen) December 17, 2020

'I really hope that, as more people get vaccinated, we will move further along the path back to a more normal way of life.'

⁰Sir @IanMcKellen joins the thousands of people who have now safely received the first dose of the #CovidVaccine. https://t.co/1e3nCAUFcBpic.twitter.com/FFW6jrKqEg — NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 16, 2020

ومن أشهر أدوار إيان مكيلان على شاشة السينما تجسيده لدور الساحر "غاندالف" في سلسلة الأفلام الخيالية Lord of the Rings ودور الشرير "ماغنيتو" في أفلام الأبطال الخارقين "رجال إكس".

المصدر: وكالات