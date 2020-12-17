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بطل أفلام "سيد الخواتم" مبتهج بعد تلقيه لقاح كورونا (صور)

الثقافة والفن

بطل أفلام
ISABEL INFANTES / AFP
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قال الممثل البريطاني، إيان مكيلان، الذي لعب دور الساحر في سلسلة أفلام "سيد الخواتم" إنه شعر بالبهجة بعد حصوله على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

ونشر مكيلان (81 عاما) عدة صور عبر حسابه في موقع "تويتر" وهو يرتدي قميصا أزرق اللون ووشاحا بألوان قوس قزح، ويرفع إبهامه في علامة على الرضا عند تلقيه لقاح فايزر.

وقال الممثل البريطاني: "إنه يوم مميز جدا، أشعر بالبهجة. لن أتردد في التوصية باللقاح لأي شخص، أشعر أنني محظوظ جدا لأنني تلقيته".

ومن أشهر أدوار إيان مكيلان على شاشة السينما تجسيده لدور الساحر "غاندالف" في سلسلة الأفلام الخيالية Lord of the Rings ودور الشرير "ماغنيتو" في أفلام الأبطال الخارقين "رجال إكس".

المصدر: وكالات

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