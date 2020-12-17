وزيرة الثقافة الروسية تسلم عازف البيانو بليتنيوف وسام الاستحقاق

سلمت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، الأربعاء 16 ديسمبر فنان الشعب الروسي وقائد الأوركسترا وعازف البيانو البارز، ميخائيل بليتنيوف وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.

وقالت، ليوبيموفا في مراسم منح الوسام التي أقيمت بقاعة "تشايكوفسكي" بموسكو: "يسرني جدا أن أسلمكم وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية على هذا المسرح حيث احتفلت الأوركسترا التي يقودها، ميخائيل بليتنيوف بالذكرى الـ30 لتأسيسها.

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وحضر مراسم منح الوسام عازفا الكمان، فاديم ريبين وسيرغي كريلوف وعازف البيانو بوريس بيريزوفسكي وعازف التشيلو، ألكسندر رودين الذين انضموا إلى الأداء. أما ميخائيل بليتنيوف فقاد الأوركسترا بنفسه.

يذكر أن ميخائيل بليتنيوف هو قائد الأوركسترا وعازف البيانو الفائز بجائزة "غلينكا" للدولة أعوام 1982، 1993، 1995، 2006 وجائزة "غريمي" عام 2004.

أما الأوركسترا الروسية القومية فأسسها بليتنيوف عام 1990 وكانت تتعاون على مدى تاريخها الطويل مع الفنانين بلاسيدو دومينغو، مونتسيرات كابالي، لوتشيانو بافاروتي، دميتري خفوروستوفسكي، فاديم ريبين، يفغيني كيسين، ماكسيم فينغيروف وغيرهم من نجوم الموسيقى والأوبرا.

المصدر: تاس