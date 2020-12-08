ترميم قصور لحاكم تتار القرم

وظفت الحكومة الروسية مبلغا قدره مليارا روبل (نحو 29 مليون دولار) لترميم قصور حكام تتار القرم في مدينة بختشيسراي التاريخية.

وتعد تلك القصور نموذجا وحيدا لفن تتار القرم المعماري في العالم. وأفاد ناطق باسم وزارة الثقافة في جمهورية القرم الروسية بأن ترميم القصور سيتنتهي بحلول عام 2022.

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وتجري أعمال الترميم حاليا في 8 منشآت من أصل 16 منشأة تاريخية تابعة للمجمع المعماري. وقد وقعت اتفاقية ترميم 8 منشآت أخرى.

ويشغل المجمع المعماري مساحة تبلغ نحو 4 هكتارات. ويضم المجمع الذي كان مقرا لحكام خانية تتار القرم في القرن الـ16 –الـ18 نماذج نادرة من الفن المعماري الإسلامي لشعب تتار القرم، رغم أن مقر خاناته تعرض أكثر من مرة للدمار والنهب.

ولم يتم الحفاظ بعد القرن الـ18 على قصر الشتاء وثلاثة من مباني الحريم الأربعة و5 حمامات رخامية وأواني القصر.

فيما يضم المجمع المعماري حاليا 16 منشآة تاريخية ذات أهمية فيدرالية تمثل التراث الحضاري الإسلامي لتتار القرم.

Yury Ivanov

يذكر أن الشاعر الروسي العظيم، ألكسندر بوشكين، زار مطلع القرن الـ19 بختشيسراي وقصورها حيث أبدع قصيدتي "نافورة "بختشيسراي" و" قصر بختشيسراي".

ويرى المؤرخون أن تلك الزيارة ساعدت في الحفاظ على المدينة التاريخية وقصورها القديمة.

المصدر: تاس