"الطبيعة الروسية" تتحدى وباء كورونا في مصر

يفتتح أليكسي تيفانيان مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر يوم الاثنين 7 ديسمبر الجاري، معرضا للفنان التشكيلي الروسي فلاديمير فاخروشيف.

وسيفتتح المعرض بعنوان "الطبيعة الروسية" عند الساعة السابعة مساء الاثنين بقاعة المعارض الكبرى في المركز الثقافي الروسي بالدقي.

ويضم المعرض 40 لوحة يستكشف من خلالها الفنان الطبيعة الروسية بكل تفاصيلها وألوانها الزاهية بلمسة فنية إبداعية.

RT

وعبر فلاديمير فاخروشيف عن سعادته بحضوره للقاهرة وتقديم معرض له لأول مرة هناك، مؤكدا أن هذا كان حلمه الذي تحقق أخيرا بمساعدة المركز الثقافي الروسي.

RT

وأضاف أنه اتخذ قرار حضوره هو وزوجته لإقامة المعرض في هذه الفترة العصيبة في تحد لجائحة كورونا التي أعاقت الحياة الفنية وعطلتها.

ناصر حاتم

المصدر: RT