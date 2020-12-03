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سعودية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (صور)

الثقافة والفن

سعودية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (صور)
Reuters
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دخلت الفنانة التشكيلية السعودية عهود المالكي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، برسمها أكبر لوحة فنية في العالم باستخدام القهوة.

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وعرضت المالكي أكبر لوحة فنية في العالم مرسومة بالقهوة على الواجهة البحرية لمحافظة جدة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، وتحمل صورتين لمؤسس السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن سعود، ورئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقالت المالكي: تعتبر اللوحة الأكبر في العالم، إذ استخدمت فيها القماش والقهوة ورسمت اللوحة على قماش قطني بمساحة 220 مترا مربعة، واستخدمت في رسمها 4.5 كيلو غرام من القهوة غير القابلة للاستهلاك لتجنب هدر البن، و4 درجات من اللون البني عن طريق خلط البن بالماء.

واعتبرت مؤسسة غينيس للأرقام القياسية اللوحة خطوة استثنائية في تاريخ تسجيل المواهب في الوطن العربي، وتعد المالكي أول سيدة تحقق هذا اللقب الفردي في الرسم من هذا النوع.

سعودية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (صور)
sabq

سعودية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (صور)
sabq

المصدر: سبق+تويتر

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