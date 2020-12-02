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أغرب منصات عزف الموسيقيين

الثقافة والفن

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كثيرا ما يترك الموسيقيون القاعات المغلقة ويخرجون للعزف في الهواء الطلق. وها إننا نشاهدهم أحيانا وهم يعزفون في الشوارع، وميترو الأنفاق، وعلى سقوف المباني والشرفات وغيرها من الأماكن.

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أغرب الأماكن لعزف الموسيقا
أغرب الأماكن لعزف الموسيقا

ومع ذلك يستمر رجال الفن البحث عن الإلهام في أماكن جديدة وطرق عزف غريبة برا وبحرا وجوا. منهم فرقة “Between    Music”   التي أصبحت أول فرقة موسيقية تعزف تحت الماء، وكذلك عدد من الموسيقيين الأوروبيين، الذين يعزفون البيانو معلقين في الهواء، ومنهم من يعزف الموسيقى على لوح تزلج، أو على قطعة جليد في المحيط الشمالي المتجمد، وحتى على طاولة العمليات الجراحية.

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