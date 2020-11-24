"ذوق" ميلانيا ترامب موضع اتهام

تواصل ميلانيا، زوجة الرئيس الحالي دونالد ترامب، تحسين وتجميل حديقة الورود، في البيت الأبيض.

ووافقت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، على تركيب مجموعة لنحات ياباني، في حديقة البيت الأبيض.

في الصيف الماضي، تمت بإشرافها إعادة تجهيز تاريخية في حديقة الورود. وتم اعتماد مشروع وضع في عام 1962، كأساس لتجديد الحديقة.

في تلك الفترة، كان جون كينيدي يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، ومارست زوجته جاكلين شؤون تحسين المنطقة المجاورة للبيت الأبيض.

بالإضافة إلى ظهور أنواع جديد من الورود في الحديقة، أوعزت ميلانيا ترامب أيضا بنقل أشجار التفاح من مكان إلى آخر، وطالبت بتركيب طرق لتنقل المعاقين.

والآن قررت ميلانيا، وضع تمثال من أعمال الفنان الأمريكي الياباني الشهير إيسامو نوجوتشي في حديقة الورود. هذا التمثال البرونزي على شكل جذور نبات تدخل في الأرض، وتم شراؤه في مارس 2020 بقيمة 125000 دولار.

لكن لم تنل جهود ميلانيا، في استخدام الفن الحديث لتحسين الحديقة، التقدير من جانب الجميع. وتعرضت ميلانيا ترامب لانتقادات شديدة من قبل وسائل الإعلام ومستخدمي الإنترنت لسماحها بتركيب قطعة فنية غير مفهومة في حديقة المقر الرئاسي. واتهمها البعض بقلة الذوق أو فقدانه.

المصدر: kp.ru