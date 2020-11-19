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تعرف على الرجل الأكثر جاذبية لعام 2020

الثقافة والفن

تعرف على الرجل الأكثر جاذبية لعام 2020
Reuters DANNY MOLOSHOK
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أعلنت مجلة "بيبول" الأمريكية نتيجة استفتائها السنوي على اختيار أكثر رجل جاذبية في العالم.

ووقع اختيار قراء المجلة على الممثل الأمريكي مايكل بي جوردان، كأكثر رجل جاذبية لعام 2020.

وقال مايكل بي جوردان بعد فوزه باللقب لمجلة "بيبول": "إنه شعور رائع أن تكون جزء من هذا النادي".

وسبق جوردان العديد من مشاهير هوليوود بالفوز بلقب "أكثر رجل جذاب حي" منذ عام 1985، مثل باتريك سوايزي ودينزل واشنطن ودواين جونسون.

المصدر: وكالات

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