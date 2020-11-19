"غوغل" يحتفي بالذكرى 74 لميلاد الممثل المصري أحمد زكي

احتفل محرك البحث "غوغل" بالذكرى 74 لميلاد الممثل المصري أحمد زكي الذي ولد في 18 نوفمبر 1946 وتوفي في 27 مارس 2005 تاركا المئات من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية.

واختار محرك البحث الشهير تغيير شعاره بتسليط الأضواء على أحمد زكي من خلال شريط من أشهر أعماله، حيث ركز على فيلم "النمر الأسود" الذي صار لقبا يعرف به النجم المصري.

ويمثل احتفاء محرك البحث الشهير بـ"النمر الأسود" اعترافا بنجم استطاع على مدار تاريخه الفني أن يجسد أحلام البسطاء في أفلامه دون مغالاة.

وتصدر أحمد زكي فجر الأربعاء أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها على غوغل، وعند الضغط على صورة الممثل المصري الراحل التي تتوسط شعار غوغل، تنقلك الصفحة إلى عرض المعلومات الكاملة عنه من تاريخ ميلاده الموافق الـ18 من نوفمبر إلى تاريخ وفاته في 27 مارس 2005.

ويستعرض غوغل نبذة عن أشهر الأفلام والأعمال السينمائية والفنية للممثل الراحل بشريط احتفل بالممثل عبر صور من مسيرته الفنية الخالدة.

ياجدعان شوفوا جوجل النهارده بيحتفل بعيد ميلاد الامبراطور ❤️❤️#احمد_زكيpic.twitter.com/9owKSxs91F — • أبدگشن♜• (@AhmedFathy1355) November 18, 2020

وقدم أحمد زكي 56 فيلما، وتقديرا لهذه الأعمال وبالتحديد في عام 1996 خلال الاحتفال بمئوية السينما العالمية فقد اختار السينمائيون ستة أفلام قام ببطولتها أو قد شارك فيها ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما حصل الراحل على عدة جوائز وتكريمات من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990 ومهرجان الإسكندرية عام 1989.

وتوفي أحمد زكي بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وهو لم ينته من استكمال باقي تصوير فيلم "حليم" الذي كان آخر أفلامه، وقد تم عرض الفيلم بعد وفاته عام 2006.

المصدر: RT + وكالات