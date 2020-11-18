فنانان روسيان يتأهلان للدور النهائي في مسابقة المؤلفين الموسيقيين في الولايات المتحدة

تأهل الموسيقيان الروسيان، ليونيد أغاتين ورومان ميروشنيشينكو للدور النهائي في المسابقة الدولية للمؤلفين الموسيقيين USA Songwriting Competition والتي تقام حاليا في الولايات المتحدة.

أما دورها النهائي فسيجري في 20 نوفمبر الجاري.

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وقال المؤلف الموسيقي والمغني الروسي المعروف، ليونيد أغوتين إن تأهله للدور النهائي في المسابقة الدولية يعد فوزا لكل الموسيقيين المشاركين في ألبوم La Vida Cosmopolita! الدولي الذي أعده المؤلفون الموسيقيون والمغنون من روسيا، الولايات المتحدة، فنزويلا، كولومبيا، كوبا، نيكاراغوا، الأرجنتين. وأضاف أن أغنيته Just a Rainy Day فازت بفيئتي Lyrics Only (الموسيقى الوجدانية) وWorld Music (الموسيقى العالمية).

وجاء على موقع المسابقة أن الموسيقي الروسي وعازف الغيتار، رومان ميروشنيشينكو تأهل كذلك للدور النهائي في المسابقة بأغنيته Alien's Electrik Dream.

يذكر أن ألبوم La Vida Cosmopolita! الموسيقي الدولي الذي يضم 11 أغنية تم الكشف عنه لأول مرة في 27 مارس الماضي.

المصدر: تاس