فيلم "كلاشينكوف" يعرض في مهرجان الأفلام العسكرية

افتتح المهرجان الدولي للافلام العسكرية بعرض فيلم "كلاشينكوف" من إخراج قسطنطين بوسلوف والذي يروي سيرة حياة مصمم الأسلحة السوفيتي البارز ، ميخائيل كلاشينكوف.

أفاد بذلك ناطق باسم ديوان محافظ إقليم تولا الروسي حيث يقام المهرجان.

وقال الناطق إن مراسم افتتاح المهرجان أقيمت في مدينة تولا يوم 9 نوفمبر الجاري في نظام أونلاين.

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وصور المخرج، قسطنطين بوسلوف، فيلمه عن ميخائيل كلاشينكوف، الذي صمم بندقية "آكا – 47" المشهورة بمناسبة حلول الذكرى المئوية لميلاد المصمم. وقام ممثل المسرح والسينما، يوري بوريسوف بأداء دور ميخائل كلاشينكوف في الفيلم.

وعرض الفيلم لأول مرة في فبراير الماضي بمدينة إيجيفسك موطن ميخائيل كلاشينكوف، ثم توقف عرض الفيلم في دور السينما الروسية بسبب انتشار جائحة "كوفيد – 19" في روسيا والعالم.

ويضم برنامج المهرجان 5 أقسام وبينها أقسام الأفلام السينمائية والأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية وأفلام الرسوم المتحركة والأفلام التاريخية.

وسيشاهد ضيوف المهرجان والمشاهدون 35 فيلما. ومن أهمها فيلم "جنود الشرف" الصيني، "ملك بطرس الأول" الصربي اليوناني، "الأعداء" الجورجي، "دروس اللغة الفارسية" الألماني الروسي البيلاروسي وغيرها.

يذكر أن أعمال المهرجان ستستمر لغاية يوم 14 نوفمبر الجاري.

المصدر: تاس