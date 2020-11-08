بالفيديو.. انفعال عمرو دياب على أحد معجبيه في الجونة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للمطرب المصري عمرو دياب، وهو ينفعل على أحد معجبيه في حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ويرصد المقطع المصور أخذ عمرو دياب الهاتف من أحد المعجبين، أثناء محاولة الأخير التقاط صورة له في كواليس أحد حفلاته الغنائية.

ولم يكشف المقطع عن سبب غضب عمرو دياب، الأمر الذي أثار جدلا بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض منهم أن تصرفه "غريب وغير معهود" من جانبه، بينما اعتبر آخرون أنه تصرف غير لائق بحق المعجب.

وكان عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا في ختام مهرجان الجونة السينمائي، بحضور العديد من الفنانين، في مقدمتهم دينا الشربيني وهاني رمزي وهالة صدقي.

المصدر: المصريون