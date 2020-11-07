الصحة المصرية تعلق على شائعات حول وفاة الفنانة نشوى مصطفى

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، صحة الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنانة نشوى مصطفى.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى جيدة جدا، وفي تحسن مستمر، وتتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه.

ودعا المتحدث المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت شائعات قد انتشرت حول وفاة نشوى مصطفى بعدما أصيبت بفيروس كورونا قبل عدة أيام وتدهورت حالتها الصحية، مما أدى إلى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: اليوم السابع