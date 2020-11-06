الفنانة يسرا توضح حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

علقت الفنانة المصرية يسرا على أنباء تحدثت عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، عقب حضورها مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتمت فعاليات دورته الرابعة مؤخرا.

وطمأنت الفنانة يسرا معجبيها في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر"، وأكدت خلوها من مرض كوفيد-19، بعدما أجرت اختبارين "بي سي آر" بعد عودتها من الجونة، وجاءت نتيجتهما "سلبية".

وتوجهت يسرا بالشكر لكل من اطمأن عليها وقالت: "بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا ".

أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية... بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا 🤍#Youssra#يسراpic.twitter.com/Srbh6SyvW2 — Youssra (@Youssra) November 5, 2020

ويأتي بيان يسرا بعد كشف العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة عن إصابتهم بفيروس "كورونا"، وبينهم الممثلة المصرية بسمة.

المصدر: وكالات