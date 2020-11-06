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الفنانة يسرا توضح حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

الثقافة والفن

الفنانة يسرا توضح حقيقة إصابتها بفيروس كورونا
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علقت الفنانة المصرية يسرا على أنباء تحدثت عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، عقب حضورها مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتمت فعاليات دورته الرابعة مؤخرا.

وطمأنت الفنانة يسرا معجبيها في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر"، وأكدت خلوها من مرض كوفيد-19، بعدما أجرت اختبارين "بي سي آر" بعد عودتها من الجونة، وجاءت نتيجتهما "سلبية".

وتوجهت يسرا بالشكر لكل من اطمأن عليها وقالت: "بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا ".

ويأتي بيان يسرا بعد كشف العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة عن إصابتهم بفيروس "كورونا"، وبينهم الممثلة المصرية بسمة.

المصدر: وكالات

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