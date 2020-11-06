رحيل أبرز الكتاب الساخرين الروس

رحل عن عالمنا اليوم الكاتب الروسي البارز، وفنان الشعب، ميخائيل جفانيتسكي، عن عمر يناهز 86 عاما، أحد أبرز رموز الكتابة الساخرة في روسيا.

وميخائيل جفانيتسكي هو كاتب ساخر وفنان أداء لنصوصه الساخرة، إلى جانب أنشطته الفنية المتنوعة الأخرى، فهو كاتب أدبي، وكاتب سيناريو، ومقدم برامج، وممثل.

وقد حصل على لقب فنان الشعب في أوكرانيا عام 1999، ثم في روسيا عام 2012، كما حصل قبلها على جائزة الرئيس الروسي عام 2002.

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ولد في 6 مارس عام 1934، في عائلة من الأطباء بمدينة أوديسا بجمهورية أوكرانيا الاشتراكية التابعة للاتحاد السوفيتي، حيث عمل والده جراحا، وكبير أطباء منطقة توماشبول، ووالدته طبيبة أسنان. تخرج جفانيتسكي عام 1965 من معهد أوديسا للمهندسين البحريين، وعمل مهندسا ميكانيكيا لفترة من الوقت.

شارك أثناء سنوات الدراسة في عروض الهواة، حيث بدأ في كتابة السكتشات المسرحية والمونولوجات، والتي غالبا ما كان يؤديها بنفسه، ومن خلالها قدم أشهر الفنانين الروس في مجال فن الأداء المسرحي الساخر.

شق طريقه من خلال موهبة أدبية رفيعة، تتميز بالحدة والتناقض والقدرة الفائقة على التوصل لجوهر الدعابة الكامن في الروح الروسية. كان جفانيتسكي ذو حس مرهف قادر على التقاط الطبيعة البسيطة والعفوية للطبيعة، ونقل التنوع الخطاب العامي الحديث في نصوصه التي انطبعت في وعي الجمهور الناطق بالروسية في جميع أنحاء روسيا، وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

المصدر: RT