فنانة سورية معروفة تعلن اعتزال الفن بشكل نهائي

فاجأت الفنانة السورية رباب كنعان، جمهورها ومتابيعها في الوطن العربي، اليوم السبت، بإعلان اعتزالها الفن بشكل نهائي، دون أن تكشف السبب وراء ذلك.

ونشرت الفنانة رباب كنعان تدوينه عبر "فيسبوك" قالت فيها: "عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي".

عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي تم النشر بواسطة ‏‎Rebab D. Kanan‎‏ في السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠

وبرعت كنعان في أداء الأدوار الاجتماعية والتراجيدية والرومانسية، كما نجحت في الكوميديا، وشاركت أيضاً في عدد من أعمال البيئة الشامية.

ويبقى دورها "وردة" في مسلسل "​يوميات جميل وهناء​"، من أبرز الأدوار التي لعبتها خلال مسيرتها الفنية.

المصدر: مواقع إعلامية سورية