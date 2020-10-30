فيلم مصري يفوز بسعفة ذهبية في مهرجان كان السينمائي

فاز فيلم "ستاشر: أخشى أن أنسى وجهك" للمخرج المصري سامح علاء، بالسعفة الذهبية لمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي في دورته المختصرة التي أقيمت لثلاثة أيام فقط.

وهذه أول مرة يفوز فيها فيلم مصري بالسعفة الذهبية في هذه المسابقة وهو ما قوبل باحتفاء كبير في القاهرة، إذ كتبت نقابة المهن السينمائية المصرية عبر صفحتها في "فيسبوك" مساء الخميس "انتصارا للسينما القصيرة.. فوز فيلم "ستاشر" بالسعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي".

الفيلم حاصل على منح إنتاجية من مصر وفرنسا وبلجيكا وقطر ويتناول في 15 دقيقة قصة آدم الذي يحاول العودة إلى حبيبته بعد فراق 82 يوما فيخوض في سبيل ذلك العديد من المصاعب.

Tonight, he won the short film Palme d'or 2020. Congratulations to Egyptian director Sameh Alaa for his film I’M AFRAID TO FORGET YOUR FACE! 🏆👏👏 #Cannes2020pic.twitter.com/u6WD31CWPx — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) October 29, 2020

حدث تاريخي!

الفيلم المصري القصير

"ستاشر" أخاف ان انسي وجهك.



يفوز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان

الفيلم من إخراج : سامح علاء



الف مبروك لمصر ولصناعة السينما المصرية ولكل صناع الفيلم. pic.twitter.com/5a93XoPFmk — أحمدصالحAhmd Saleh (@iAHMEDsalih) October 29, 2020

وضمت مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان 11 فيلما من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وكولومبيا ومنغوليا والبرتغال واليونان وكندا والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من العام أرجأ المهرجان دورته 73 من مايو إلى أكتوبر بسبب جائحة كورونا مع اختصارها لثلاثة أيام.

المصدر: رويترز