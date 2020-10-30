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فيلم مصري يفوز بسعفة ذهبية في مهرجان كان السينمائي

الثقافة والفن

فيلم مصري يفوز بسعفة ذهبية في مهرجان كان السينمائي
Reuters
مهرجان كان السينمائي
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فاز فيلم "ستاشر: أخشى أن أنسى وجهك" للمخرج المصري سامح علاء، بالسعفة الذهبية لمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي في دورته المختصرة التي أقيمت لثلاثة أيام فقط.

وهذه أول مرة يفوز فيها فيلم مصري بالسعفة الذهبية في هذه المسابقة وهو ما قوبل باحتفاء كبير في القاهرة، إذ كتبت نقابة المهن السينمائية المصرية عبر صفحتها في "فيسبوك" مساء الخميس "انتصارا للسينما القصيرة.. فوز فيلم "ستاشر" بالسعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي".

الفيلم حاصل على منح إنتاجية من مصر وفرنسا وبلجيكا وقطر ويتناول في 15 دقيقة قصة آدم الذي يحاول العودة إلى حبيبته بعد فراق 82 يوما فيخوض في سبيل ذلك العديد من المصاعب.

وضمت مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان 11 فيلما من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وكولومبيا ومنغوليا والبرتغال واليونان وكندا والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من العام أرجأ المهرجان دورته 73 من مايو إلى أكتوبر بسبب جائحة كورونا مع اختصارها لثلاثة أيام.

المصدر: رويترز

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