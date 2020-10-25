تامر حسني يدعم لاعب الأهلي مؤمن زكريا بلفتة إنسانية

بلفتة إنسانية، أهدى الفنان المصري تامر حسني لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا أغنية يفوح منها التفاؤل، لرفع معنوياته في معركته مع مرض التصلب الجانبي الضموري.

وظهر في الأغنية عدد كبير من نجوم الكرة المصرية وهم يؤدون نفس الحركة التي اشتهر بها مؤمن عقب تسجيله الأهداف.

ونشر تامر مقطعا من الأغنية عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "‏إهداء إلى كابتن مصر مؤمن زكريا.. معاك وفي ضهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامة.. ربنا معاك يا بطل".

وقال عمر طارق رئيس الشركة المنتجة لأغنية تامر حسني لدعم مؤمن زكريا، إن أرباح الأغنية من موقع "يوتيوب" تذهب جميعها لعلاج لاعب الأهلي.

وأضاف: "تامر حسني لم يتردد لحظة في قبول العمل، وكل الأطراف استجابت سريعا لفكرة عمل الكليب"، مشيرا إلى أن "فريق عمل حسني حاول بشتى الطرق إنجاح العمل من أجل مؤمن زكريا، خصوصًا أن أرباح الأغنية تذهب لعلاج اللاعب".

وغادر مؤمن زكريا إلى الولايات المتحدة لاستكمال رحلته العلاجية التى بدأها قبل فترة طويلة للتعافى من مرض التصلب الجانبي الضموري الذي يعاني منه وأبعده عن كرة القدم.

المصدر: المصريون