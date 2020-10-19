كعك الزنجبيل والسماور – رمزان تاريخيان لمدينة تولا الروسية

تشتهر مدينة تولا الروسية بعدد من الرموز. لعل أبرزها الأسلحة، التي تصنعها، والكرملين العريق. وكذلك السماورات وكعك الزنجبيل الذي يطلق عليه بالروسية اسم "بريانيك".

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وقد بدأ صناع الأسلحة في تولا بصنع السماورات في نهاية القرن الـ18 سعيا منهم للحصول على كسب إضافي. واللافت أنهم وجدوا المواد المناسبة والرخيصة لذلك، ليتحول السماور من كماليات خاصة ببيوت الأغنياء فقط إلى لوازم منزلية عادية لم يخل منها بيت روسي. وكانت العائلة إذا ما أفلست واضطرت إلى بيع أغراضها، فإن السماور كان آخر شيء تبيعه، كما كان أيضا جزءا لا يتجزأ من صداق العروس. أما في حفلات الشاي، التي كانت تستمر في روسيا بضع ساعات، فكان كعك الزنجبيل أو "بريانيك" من الحلويات الضرورية، التي تقدم على المائدة. ولا تزال تولا تشتهر به حتى في أيامنا هذه، وتصدره إلى كل قارات العالم بما في ذلك إلى بعض الدول العربية.