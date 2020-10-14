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وثائقي ومسلسل قصير عن حياة كارلوس غصن

الثقافة والفن

وثائقي ومسلسل قصير عن حياة كارلوس غصن
كارلوس غصن
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أعلن الرئيس السابق لرينو ونيسان كارلوس غصن، أنه وزوجته، سيشاركان في فيلم وثائقي ومسلسل صغير عن حياته.

وأوضح المنتجان المشاركان "ألف ون" من فرنسا وشركة "MBC" السعودية أن الفيلم الوثائقي مكون من 3 أجزاء وسيتتبع قصة غصن، "من مكانته كواحد من أقوى الرؤساء في صناعة السيارات إلى وضع الهارب، بعد أن فر من اليابان إلى لبنان حيث يقيم الآن، كما سيشمل الإنتاج مساهمات حصرية من كارلوس وكارول غصن".

وكشف المنتجون أن تصوير الفيلم الوثائقي بدأ الشهر الماضي في بيروت وسيستمر حتى نهاية العام في فرنسا واليابان والولايات المتحدة، وسيشمل مقابلات مع الزوجين غصن وشخصيات رئيسية أخرى، وسيكون من إخراج البريطاني نيك جرين.

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أما المسلسل فسيكون من ست حلقات ومن المقرر تصويره في عام 2021، وسيكون من إخراج شارلوت براندستروم وسيعتمد على سيناريو أشرف عليه مارك جوفمان، الذي كان كاتبا في "The West Wing ومؤخرا المنتج التنفيذي لمسلسل "نيتفلكس" The Umbrella Academy.

المصدر: "JapanToday" 

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