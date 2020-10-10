تامر حسني ردا على السقا: أنا مش هزعل منك

عقب تامر حسني على تصريحات الفنان أحمد السقا التى أدلى بها أمس فى برنامج السيرة، وعاتب بها حسني على ترويجه لفيلمه "الفلوس" بصورته واسمه.

وكتب حسني عبر "ستورى" صفحته بإنستغرام: "حبيبى وأخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها أحمد السقا، كنت أتمنى انك تكلمنى بينى وبينك، ولو كنت زعلان من أى حاجة أو فاهم أى حاجة غلط، لأن الحاجات دى لا يمكن تفوتك، وأنا كنت أتمنى مكتبش الكلام دا هنا، بس عشان بعد كلامك فى التلفزيون، الجمهور الكريم بقى ليه حق إنه يفهم الصح".

وأضاف: "أخيرا بقى مستحيل الشركة تروج وأنا أفوت أو اسمح باستخدام اسمك كبطل في الفيلم وأنت مش فيه لأن دا هيعود علينا كلنا بالضرر لأن الناس هتدخل الفيلم مش هيلاقوا الكلام دا فهيبقى احنا كده بنضحك على الناس وضرينا الفيلم".

واختتم كلامه: "أنت حبيبي يا أحمد وصديق عمر علشان كدا أنا اللي مش هزعل منك معلش طولت في الكلام لأن برضو زعلك يعز عليا".

وكان أحمد السقا قال خلال استضافته فى برنامج "السيرة" المعروض عبر قناة dmc، مع الإعلامية وفاء الكيلانى، حينما سألته عن شخص مستاء منه: "تامر جاملني في مسلسلي ولد الغلابة وظهر فى أحد المشاهد، وقمت بنفس الأمر بالظهور فى مشهد بفيلمه الفلوس، ولكن مع طرح الفيلم في دور العرض وجدت بوسترات للفيلم منتشرة عليها صورتي ومكتوب عليها بطولة أحمد السقا".

المصدر: وكالات