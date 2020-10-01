كاتب مصري ضمن لجنة التحكيم في مهرجان موسكو السينمائي الدولي

يفتتح اليوم في دار السينما "روسيا" بالعاصمة مهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ42 بعرض فيلم "الزلاجات الفضية" الدرامي للمخرج الروسي ، ميخائيل لوكشين .

ويروي الفيلم الذي سيعرض في دور السينما الروسية في ديسمبر المقبل قصة الحب بين فتاة فقيرة وابن مسؤول حكومي في بطرسبورغ نهاية القرن الـ19.

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ويضم برنامج المهرجان الرئيسي 13 فيلما سينمائيا تمثل روسيا ورومانيا والبرازيل وتركيا وغيرها من البلدان، بما في ذلك فيلم "التوجيهات" البرازيلي من إخراج ، لازارو راموس، فيلم "المصير" الكازاخستاني من إخراج جانا إيسانبايفا، فيلم "يوميات الحصار" الروسي من إخراج أندريه زايتسيف، فيلم "في الظل" التركي من إخراج أردم تيباغوز، فيلم "العروس العقيمة " الهندي من إخراج جادابا ماخانتا، فيلم "ابنة الصياد" الروسي الأذربيجاني من إخراج اسماعيل سفرالي وغيرها.

وضم برنامج الأفلام الوثائقية 9 أفلام، بما فيها فيلم " إنسان مبتهج " من إخراج الروسي المخضرم أندريه كونتشالوفسكي وفيلم "القرم السمائي" من إخراج الروسي، سيرغي ديبيجيف.

أما لجنة التحكيم فترأسها المخرج الروسي المعروف تيمور بيكمامبيتوف. وضمت عضويتها الناقد السينمائي البريطاني برايان فواينر، الكاتب المصري محمود سليمان، المنتج السينمائي الروماني ألكسندر يوردانيسكو، الممثلة الروسية مارينا ألكسندروفا.

وستعرض أفلام المهرجان في دار السينما "أكتوبر" وشبكة دور السينما "موسكينو" ومركز الأفلام السينمائية والقاعات السينمائية التابعة لمتحف "تريتياكوف".

وفرض وباء "كوفيد – 19 قيودا" على مشاهدي المهرجان حيث يمنع حضور أكثر من 200 مشاهد في قاعة سينمائية واحدة.

كما أجبرت التطورات الأخيرة في قره باغ منظمي المهرجان على حذف فيلم " باب الجنة " من إخراج المخرج الأرمني ، جيفان أفيتيسيان من قائمة الأفلام المخطط لعرضها في المهرجان، إذ أن سيناريو الفيلم يطال الأوضاع المتفاقمة في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وآذربيجان. وكان يفترض أن يعرض الفيلم الذي شارك في تصويره عدد من البلدان خارج برنامج المهرجان.

يذكر أن مهرجان موسكو السينمائي الدولي يقام كل عام في موسكو منذ عام 2000 برئاسة المخرج الروسي المشهور والحائز العديد من الجوائز الدولية والسوفيتية والروسية، نيكيتا ميخالكوف.

وستستمر أعمال المهرجان لغاية 8 أكتوبر الجاري.

المصدر: تاس