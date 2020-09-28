ورشة "موسفيلم" تقيم مهرجان "الأفلام الذهبية لسيرغي بوندارتشوك"

أطلقت ورشة " موسفيلم" السينمائية الروسية الجمعة 25 سبتمبر الماراثون السينمائي لأفضل الأفلام من إخراج السوفيتي الروسي المخضرم الراحل، سيرغي بوندارتشوك (1920 - 1994).

وذلك بعنوان " موسفيلم ، مجموعة الأفلام الذهبية".

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن قناة "روسيا" التلفزيونية وورشة "موسفيلم" السينمائية ستعرضان بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد المخرج، سيرغي بوندارتشوك الأفلام من إخراجه وبمشاركته.

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وقال مدير التلفزيون الرقمي الروسي، إيفان كودريافتسيف، إن عصر، بونداتشوك هو عصر السينما السوفيتية العظيمة التي حملت إلى المشاهد حقائق خالدة. لذلك حاز "فيلم "الحرب والسلم" من إخراج بوندارتشوك" على جائزتي "أوسكار" و"الكرة الذهبية" الأمريكيتين وجائزة مهرجان موسكو السينمائي. وتعتبر أفلامه وأفلام المخرجين السينمائيين المعاصرين له معيارا فنيا ورثناه ونقتدي به".

وقال إن ماراثون عرض أفلام سيرغي بوندارتشوك انطلق يوم حلول الذكرى المئوية لميلاده في شبكة التواصل الاجتماعي الروسية "أودنوكلاسيكي" حيث شاهد مستخدمو الإنترنت فيلمي " مصير الإنسان و"الذين حاربوا من أجل الوطن" الدراميين العسكريين.

أما شبكة دور السينما "موسكينو" فعرضت الجمعة 25 سبتمبر 5 أجزاء لفيلم "الحرب والسلم" من إخراج السوفيتي العظيم بوندارتشوك وفيلم "العم فانيا" من إخراج "أندريه كونتشالوفسكي وفيلم "سيريوجا" من إخراج، غيورغي دانيليا، وبمشاركة سيرغي بوندارتشوك.

وقد أقامت ورشة "موسفيلم " معرضا للصور الفوتوغرافية بمناسبة يوبيل المخرج.

المصدر: تاس