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فيديو لوزير الثقافة التونسي يثير جدلا

الثقافة والفن

فيديو لوزير الثقافة التونسي يثير جدلا
AFP
وزير الشؤون الثقافية التونسي وليد الزيدي
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منذ تعيينه وزيرا للشؤون الثقافية في تونس، أثار وليد الزيدي، الملقب بـ"طه حسين تونس" جدلا واسعا، وتمثل آخر موضوع جدل بظهوره في مقطع فيديو وهو يعزف على العود ويغني مع عدد من الأطفال.

وتداول صفحات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الوزير وهو يعزف ويغني صحبة مجموعة من الأطفال، وتباينت التعليقات حوله، وانقسمت الآراء بين مرحب بذلك وبين متنقد.

وفاقم مقطع الفيديو الجدل الحاصل حول الوزير منذ إعلان اسمه لتولي حقيبة وزارة الشؤون الثقافية، خاصة أن عددا من الفنانين والمراقبين شككوا في قدرته على إدارة شؤون هذه الوزارة.

وذهب الكثيرون إلى أن "الوزير الكفيف وهو بصدد عزف العود، والمعروف بحبه للفن رغم فقدانه للبصر هو أرقى ما يمكن أن يفعله الإنسان، لا أحد بإمكانه أن يرفض أي صوت محب للحياة".

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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