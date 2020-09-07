فيلم روسي يتصدر تصنيف iTunes الأمريكي

تصدر فيلم "سبوتنيك" (رفيق الطريق) الخيالي للمخرج الروسي الشاب، يغور أبرامينكو، البرنامج الأمريكي لعرض الأفلام والموسيقى iTunes بفئة أفلام الرعب.

كما أنه شغل هناك المرتبة الخامسة بفئة "السينما". وذلك لأول مرة في تاريخ الأفلام الروسية حين تصدر الفيلم الروسي تصنيف الأفلام المفضلة لدى المشاهدين الأمريكيين.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الصحفي لورشة Art Pictures Studio المنتجة للفيلم.

ونقلت الورشة السينمائية عن منتج الفيلم، ميخائيل فروبيل، قوله إن "شركة IFC Films اشترت الحقوق بعرض الفيلم في الولايات المتحدة. ونحن مرتاحون لاتخاذها موقفا محترفا وأصداء غير مسبوقة تلقاها الفيلم في السوق الأمريكية. وقد عرضت علينا بعض الشركات في هوليوود إخراج فيلم آخر في هذا الموضوع".

يذكر أن أحداث الفيلم تدور عام 1983 في الاتحاد السوفيتي حيث يعود رائد الفضاء السوفيتي البطل إلى الأرض بمخلوق طفيلي من سكان كواكب أخرى داخل جسمه.

ويتم فحصه في مختبر سري بإحدى المدن السوفيتية المغلقة حيث تحاول عالمة فيزيولوجيا الأعصاب، تاتيانا كليموفا، تخليص البطل السوفيتي من الوحش القبيح.

بطولة الفيلم: نجوم السينما الروسية بيوتر فيدوروف، تاتيانا أكيمشينا، فيودور بوندارتشوك وغيرهم

المصدر: نوفوستي