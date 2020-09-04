إصابة "الرجل الوطواط" بكورونا

أصيب الممثل البريطاني روبرت باتينسون، بطل فيلم "الرجل الوطواط" أو "ذا باتمان" بفيروس كورونا.

وأظهرت نتيجة تحليل اختبار كورونا لباتينسون، البالغ من العمر 34 عاما، أنه مصاب بالفيروس، ما دفع صناع أحدث أفلام "باتمان" إلى تعليق التصوير في المملكة المتحدة، وفقا لما ذكره موقع "variety".

Reuters

وجاء ذلك بعدما أكدت شركة "وارنر براذرز"، أمس الخميس، تعليق التصوير للفيلم بسبب إصابة أحد العاملين فيه بالفيروس، إلا أنها لم توضح هوية الشخص المصاب، لكن متحدثا باسم الشركة قال إنه تم عزل المصاب حاليا وفقا للبروتوكولات الصحية المعمول بها.

المصدر: variety