 
مباشر

إصابة "الرجل الوطواط" بكورونا

الثقافة والفن

إصابة
Reuters
إصابة "باتمان" بكورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/onxq

أصيب الممثل البريطاني روبرت باتينسون، بطل فيلم "الرجل الوطواط" أو "ذا باتمان" بفيروس كورونا.

وأظهرت نتيجة تحليل اختبار كورونا لباتينسون، البالغ من العمر 34 عاما، أنه مصاب بالفيروس، ما دفع صناع أحدث أفلام "باتمان" إلى تعليق التصوير في المملكة المتحدة، وفقا لما ذكره موقع "variety".

إصابة
Reuters
روبرت باتينسون

وجاء ذلك بعدما أكدت شركة "وارنر براذرز"، أمس الخميس، تعليق التصوير للفيلم بسبب إصابة أحد العاملين فيه بالفيروس، إلا أنها لم توضح هوية الشخص المصاب، لكن متحدثا باسم الشركة قال إنه تم عزل المصاب حاليا وفقا للبروتوكولات الصحية المعمول بها.

المصدر: variety

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا