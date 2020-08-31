جمهورية تتارستان تحتفل باليوبيل المئوي لتأسيسها

افتتح في كرملين مدينة قازان الروسية مهرجان الثقافة التترية المعاصرة الذي يقام بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس جمهورية تتارستان الروسية، وأطلقت على المهرجان تسمية Tat Cult Fest

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية المكتب الصحفي للمهرجان الذي نقل عن منتج المهرجان، عادل تاكيزي، قوله: إن Tat Cult Fest يقام في كرملين قازان ومتاحفه.

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ويقضي برنامج المهرجان بإقامة عروض الفنانين الموسيقية ومسرحياتهم والباليه ومعرض الفنون التشكيلية وبرنامج ترفيهي للأطفال وغيرها من الفعاليات الثقافية.

والغاية من المهرجان هي استعراض ما تتميز به الحضارة والثقافة التترية من الفن الموسيقي والباليه والفنون والفن المعماري والمطبخ الشعبي والإعلام على مدى عقود ماضية.

وزار المهرجان رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، الذي اطلع على معرض الأزياء الشعبية التترية والمعرض المكرس للذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تتارستان وجناح قناة الأطفال التترية "شايان – تي في".

وغادر الرئيس التتاري المهرجان على دراجة نارية حاملا علم تتارسان، ثم ترأس مسيرة الدراجات النارية التي تجري تحت شعار "من الكرملين الأحمر ( موسكو) إلى الكرملين الأبيض ( قازان).

المصدر: تاس