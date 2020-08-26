أول عرض لفيلم "حارس المجرة" في موسكو

أقيمت في موسكو يوم 25 أغسطس مراسم العرض الأول لفيلم "حارس المجرة" الخيالي للمخرج الروسي، جانك فايزييف.

وسيبدأ عرض الفيلم في دور السينما الروسية في 27 أغسطس الجاري وذلك لأول مرة بعد وباء فيروس كورونا. ويتوقع أن يحصد الفيلم إيرادات كبيرة لشباك التذاكر الروسي.

وتدور أحداث الفيلم الخيالي عام 2071 حين أدت الحروب بين المجرات إلى تدمير القمر وتغيير المناخ في الأرض حيث صار الجليد يغطي نيويورك. أما موسكو فصارت تعاني من الطقس الحار.

وشارك في تصوير الفيلم نجم السينما الروسية، ميخائيل يفريموف، الذي وقع مطلع يوليو الماضي في الحادث المروري بوسط موسكو وتسبب بمقتل شخص واحد.

ورفض مخرج الفيلم، جانك فايزييف، حذف مشاهد يشارك فيها، ميخائيل يفريموف، قائلا إن الحياة الشخصية للفنانين لا تؤثر على إبداعهم. أما المحكمة فلم تصدر بعد أي حكم بحق الفنان. وأوضح أنه لا يقبل تجربة تطبق في بعض البلدان الأجنبية وتهدف إلى حذف المشاهد بمشاركة الممثلين المتورطين في الفضائح.

المصدر: نوفوستي