"الهضبة" في دراما عالمية من "نتفليكس"

أعلنت شركة "نتفليكس"، المتخصصة في البث الترفيهي، عن عمل درامي مرتقب من بطولة المطرب المصري، عمرو دياب، الحائز 7 جوائز "ورلد ميوزيك أوورد" و6 جوائز "أفريكان ميوزيك أوورد".

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وحول العمل الدرامي صرح رئيس الإنتاجات العربية الأصلية في "نتفليكس"، أحمد الشرقاوي، بأن دياب استطاع خلال 30 عاما من الإبداع في مجال الموسيقى والغناء أن يكون "أيقونة لمختلف الأجيال، ليس فقط على الصعيد الفني، ولكن على الصعيد الثقافي أيضا".

وأشار الشرقاوي بأن الأجيال تتطلع إلى اختيارات عمرو دياب المتجددة في حفلاته وحملاته الدعائية والموضة وغيرها، ما يجعل تأثيره قويا على الأجيال الماضية والحالية والقادمة. وأكد أن "هذا التعاون الجديد سيجعل الجمهور في غاية السعادة ليرى عودة النجم العالمي عمرو دياب من خلال هذا العمل الدرامي".

من جانبه قال دياب: "أنا سعيد جدا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسورا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدا مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم، للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر، ويستمتع به العالم بأكمله".

ويذكر أن عددا من ألبومات دياب قد تصدّرت القوائم العالمية، وترجمت أغانية إلى العديد من اللغات، وتصدّرت خمسة من ألبوماته قائمة أفضل عش أغان في تصنيف "بيلبورد" العالمي، وحصل "الهضبة" على جوائز عالمية كثيرة خلال مشواره الفني، وهو أول مطرب عربي يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كحائز أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.

المصدر: المركز الإعلامي لنتفليكس