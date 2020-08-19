فنان لبناني يعرض الزواج على حبيبته الفنانة بطريقة غير متوقعة (فيديو)

عرض الموسيقي اللبناني نبيل خوري الزواج على الفنانة زينة مكي بطريقة أثارت إعجاب متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الفنانة اللبنانية جمهورها اللحظات التي عاشتها، عن طريق نشر فيديو عبر صفحتها الشخصية في تطبيق "إنستغرام" أثناء طلب خوري الزواج منها، خلال تواجدها في صالة الرياضة.

وعلقت زينة علي الفيديو: "رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا و نحنا.. ورغم كل الزعل يللي بقلبي و بقلبو.. نبيل هو السبب يللي عم بيخلّيني أوقف على أجريي كل يوم".

وتابعت: "بنُص زعلي و بنُص تعصيبي .....و بنُص تمريني اليوم، بيقللي: بدِّك تصيري مرتي؟".

وأضافت: "أنا يللي بحياتي ما تخيّلت أعمل هيك خطوة .. الا بس فات هّو عحياتي.. إيه .. أكيد إيه. وعفكرة.. أنتَ يللي خلّيتني اسمع الموسيقى أحلى".

المصدر: RT