فنان لبناني يعرض الزواج على حبيبته الفنانة بطريقة غير متوقعة (فيديو)
عرض الموسيقي اللبناني نبيل خوري الزواج على الفنانة زينة مكي بطريقة أثارت إعجاب متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشاركت الفنانة اللبنانية جمهورها اللحظات التي عاشتها، عن طريق نشر فيديو عبر صفحتها الشخصية في تطبيق "إنستغرام" أثناء طلب خوري الزواج منها، خلال تواجدها في صالة الرياضة.
وعلقت زينة علي الفيديو: "رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا و نحنا.. ورغم كل الزعل يللي بقلبي و بقلبو.. نبيل هو السبب يللي عم بيخلّيني أوقف على أجريي كل يوم".
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رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا و نحنا.. و رغم كل الزعل يللي بقلبي و بقلبو .. نبيل هو السبب يللي عم بيخلّيني اوقف على اجريي كل يوم. بنُص زعلي و بنُص تعصيبي .....و بنُص تمريني اليوم، بيقللي : بدِّك تصيري مرتي ؟ انا يللي بحياتي ما تخيّلت أعمل هيك خطوة .. الا بس فات هّو عحياتي.. ايه .. أكيد ايه. ❤️ و عفكرة.. انتَ يللي خلّيتني اسمع الموسيقى أحلى 😊 In the middle of the darkness and everything the world, our country and us are passing through, this man is the light of my life. Yes, I am the same girl who never wanted to get married. Until @nabilelkhoury walked into my life and I immediately fell head over heels for him. He made me his wife-to-be. ❤️ I said yes to my best friend, my soulmate, my life partner and my husband-to-be. Yes. Forever yes. Despite everything, Yes. I love you.
وتابعت: "بنُص زعلي و بنُص تعصيبي .....و بنُص تمريني اليوم، بيقللي: بدِّك تصيري مرتي؟".
وأضافت: "أنا يللي بحياتي ما تخيّلت أعمل هيك خطوة .. الا بس فات هّو عحياتي.. إيه .. أكيد إيه. وعفكرة.. أنتَ يللي خلّيتني اسمع الموسيقى أحلى".
المصدر: RT