الفنانة هبة طوجي تخطف قلب الموسيقي إبراهيم معلوف.. ولا تهرب من لحظة قدرها معه

هبة طوجي غجرية المسرح اللبناني المتألقة، ألهبت قلب الموسيقي إبراهيم معلوف وأسرته، كما أن فنهما الحقيقي قرّب المسافات بينهما ليشكلا ثنائيا مناسبا في العشق والحياة والفن.

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ووسط المشهد الحزين الذي يسود لبنان بعد الانفجار العنيف الذي هز مرفأ بيروت وشلع قلب المدينة، تناقلت وسائل إعلام نبأ الخطوبة المرتقبة بين الفنانة اللبنانية هبة طوجي والعازف اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف.

وهذه الشراكة كانت قد تأسست سابقا في عبق عدة حفلات شارك بها معلوف بعزف الترومبيت بشكل مباشر إلى جانب هبة.

ولما سافرت هبة للمشاركة في النسخة الفرنسية من برنامج "ذا فويس" كانت على مقربة من معلوف المعروف بجولاته الأوروبية سنويا، وهذا ما زاد من قوة الصداقة.

وإذا ما تأكد نبأ الخطوبة خلال الأيام القادمة فإننا على وشك ولادة ثنائي موسيقي رفيع يجمع بين سحر الصوت وحرفية العزف تتنقل ملامح الإبداع فيه من بيروت إلى باريس.

وشاء الحب أن يأسر قلبي الفنانة هبة طوجي ​​ والموسيقي اللبناني العالمي إبراهيم معلوف، وهذا ليس بغريب بين رجل وامرأة يسافران فوق الغيوم على أجنحة الموسيقى والصوت العذب، فالحب ينشأ أحيانا بين شخصين يمتلكان نهم الإبداع والحس الفني الرفيع.

وذكر موقع "الفن" أن الفنانة هبة طوجي والموسيقي العالمي ابراهيم معلوف قررا الخطوبة قريبا، ليشكلا ثنائيا ناجحا في عش الحياة، كنجاحهما في مسيرتهما المهنية التي يحتذى بها.

ولا يمكن إنكار أو تجاهل الحالة الفريدة التي تقدمها الفنانة اللبنانية طوجي بصوتها مع كل أغنية تقدمها، بإشراف الموسيقي أسامة الرحباني، حيث تحجز هبة لنفسها مكانة خاصة في كنف الرحابنة وتحرص على أداء الأغنيات الكلاسيكية بتميز يصدرها محلياً وعربياً وحتى العالمية.

وهي انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في عشارية "هوس" التي جمعتها لأول مرة مع النجم السوري عابد فهد، وأطلقت هبة أغنية "لحظة ياريت" التي كتب كلماتها غدي الرحباني ولحنها أسامة الرحباني وعرضت على طريقة الفيديو كليب ضمن مجموعة من مشاهد المسلسل الذي عرض حصريا عبر تطبيق إلكتروني يحمل اسم "جوي تي في".

فهل تحقق هبة خطوة ناجحة في دراما الحياة بعد تفوقها في المسرح الغنائي وتقديمها لنمط غنائي مستقل جعل صوتها يطبع أثره في الأذن قبل الذاكرة؟!



المصدر:"الفن"+RT

