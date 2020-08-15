فنان روسي يرمم عملا فنيا بأيدي متطوعين

أعاد الفنان الروسي بوكراس لامباس، ترميم عمل دمره المخربون في وسط يكاترينبورغ، وساعده في تنفيذ ذلك العشرات من سكان المدينة.

ووفقا لوكالة "تاس"، عرض الفنان صباح الجمعة، صورة للأعمال التي نفذها قبل ذلك بيوم على أحد مباني مصنع "أورالماش" في إطار مهرجان "كارت بلانش".

كما نشر الفنان صورا للمكعب الذي قام بتزيينه ليلة 13-14 أغسطس في ساحة يكاترينبورغ، والذي تعرض للتخريب أيضا.

وأشار الفنان إلى أن عملية الترميم كانت بمثابة "درس تعليمي" للسكان، وقال: "لن أتفاجأ من أنه إذا تعرض العمل للتخريب مرة أخرى في غيابي، فيمكنهم إصلاحه بأنفسهم".

وقال بوكراس لامباس إنه كتب على المكعب المذكور عدة مرات كلمة "الحرية" ، والتي تبدو رمزية في ظل السماء الزرقاء.

الاسم الحقيقي للفنان بوكراس لامباس، هو أرسيني بيجينكوف، ويعتبر المؤسس لحركة Calligraffiti. باستخدام رموز من أبجديات مختلفة، يرسم هذا الفنان (البالغ من العمر 28 عاما) الكلمات على اللوحات والأسطح الأخرى بأسلوب معين.

ومن الدول التي عرضت فيها أعمال الفنان، روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال والصين وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.

المصدر: إزفيستيا