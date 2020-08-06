فيلم عن نجم كرة القدم السوفيتية يعرض في روسيا الشهر المقبل

يتوقع أن يعرض فيلم "ستريلتسوف" الدرامي للمخرج الروسي المعروف، إيليا أوتشيتيل، في دور السينما الروسية بدءا من 24 سبتمبر المقبل.

أفادت بذلك شركة Central Partnership السينمائية التي تولت عرض الفيلم.

وقال ناطق باسم الشركة إنه كان يخطط لعرض الفيلم في أبريل الماضي، إلا أن انتشار وباء فيروس "كورونا" أجل ذلك إلى شهر سبتمبر.

ويقوم نجم السينما الروسية، ألكسندر بيتروف، المعروف بمشاركته في تصوير فيلم "تي -34" وغيره من الأفلام الروسية بأداء دور لاعب كرة القدم الشاب، أدوارد ستريلتسوف.

وقالت رئيسة شبكة "كارو" السينمائية الروسية في مراسم إعادة افتتاح دار السينما "أكتوبر" التي أقيمت السبت 1 أغسطس في موسكو إن الفيلم سيعرض في غالبية دور السينما بموسكو، بما فيها "أكتوبر".

وكان مخرج الفيلم، أليكسي أوتشيتيل، قد أعلن في وقت سابق أن فيلم "ستريلتسوف" عبارة عن مشروع رئيس طرحته شركة "كارو" السينمائية العام الجاري وأعرب عن أمله بأن يحصد إيرادات جديرة لشباك التذاكر.

يذكر أن أدوارد ستريلتسوف (1937 – 1990) كان نجما صاعدا لكرة القدم السوفيتية في خمسينيات القرن الماضي وانضم إلى المنتخب السوفيتي لكرة القدم بسن 17 عاما ليصبح بطلا للدورة الأولمبية عام 1956. وتم سجنه عام 1958 لاغتصاب صديقته.

المصدر: تاس