نجم الروك الأمريكي نيل يانغ يقاضي ترامب

رفع المطرب الأمريكي الشهير نيل يانغ دعوى قضائية ضد الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب لاستخدام أغانيه أثناء التجمعات الانتخابية من دون ترخيص.

ويتهم نيل يانغ حملة ترامب بانتهاك حقوق الملكية ويطالبها بتعويض قدره 150 ألف دولار، مشيرا إلى أن الحملة استخدمت اثنتين من أغانيه "Rockin’ in the Free World" و"Devil’s Sidewalk" مرات عديدة بدون الإذن من مالك الحقوق، بما في ذلك أثناء التجمع الانتخابي في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما في يونيو الماضي.

وأشارت الدعوى إلى أن المطرب "لا يمكن أن يسمح باستخدام مؤلفاته الموسيقية في حملة مروجة للانقسام ومعادية لأمريكا مبنية على الجهل والكراهية".

يذكر أن اسم نيل يانغ (74 عاما) أدرج على "الصالة الفخرية للروك آند رول" في عام 1995، وهو من أشهر المطربين الذين يمثلون هذا النوع من الموسيقى.

وكان عشرات المطربين والمغنين بمن فيهم ميك جاغر وإلتون جون وكيث ريتشاردز، والفرق الموسيقية مثل Aerosmith وGreen Day وPearl Jam قد عارضوا استخدام أغانيهم أثناء الفعاليات السياسية.

المصدر: رويترز