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الإعلان عن "أفضل مسلسلات القرن الحادي والعشرين"

الثقافة والفن

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لثطة من أحد مشاهد مسلسل Game of Thrones
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نشرت مجلة Digital Spy نتائج تصويت أجرته لمعرفة رأي الجمهور حول أفضل المسلسلات التي أنتجت في القرن الحادي والعشرين.

وتبعا لنتائج التصويت الذي أجرته المجلة احتل مسلسل Game of Thrones "صراع العروش" المرتبة الأولى كأفضل مسلسل في القرن الحالي وفقا لآراء المصوتين، وتلاه في الترتيب مسلسل Stranger Things الشهير أيضا، وثالثا حل مسلسل Doctor Who.

كما شملت قائمة أفضل 10 مسلسلات في القرن الحالي وفقا للتصويت، مسلسل "شارلوك"، ومسلسل Breaking Bad، ومسلسل Killing Eve، ومسلسل Gavin & Stacy، Line of Duty، ومسلسل "تشرنوبل".

وفي مايو 2019 كانت بعض الإحصائيات فد بينت أن الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن من مسلسل Game of Thrones الفائز في المرتبة الأولى في التصويت حققت عددا كبيرا جدا من المشاهدات وصل إلى 19.3 مليون مشاهدة.

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وبعدها حقق هذا المسلسل رقما قياسيا آخر حيث تلقى 32 ترشيحا لجائزة "إيمي" الفنية الشهيرة، وحصل ممثلوه على عشرات الترشيحات الفنية أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي السابق بعدد الترشيحات كان من نصيب مسلسل "شرطة نيويورك"، والذي حصل عام 1994 على 27 ترشيحا.

المصدر: لينتا

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