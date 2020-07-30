 
مباشر

مادونا على خطى ترامب من جهة "علاجات" الفيروس التاجي الوهمية

الثقافة والفن

مادونا على خطى ترامب من جهة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/of7f

انهالت موجة من الانتقادات على المغنية الأمريكية الشهيرة، مادونا لنشرها في "إنستغرام" عن علاج مزعوم  متوفر بالفعل لـ "كوفيد – 19".  

إقرأ المزيد
حذف مقطع فيديو نشره ترامب بمواقع التواصل الاجتماعي عن
حذف مقطع فيديو نشره ترامب بمواقع التواصل الاجتماعي عن "علاج مزعوم" لعدوى الفيروس التاجي

ووضعت مادونا على حسابها مقطع فيديو، ظهر فيه عدد من الأشخاص يرتدون معاطف بيضاء، ويطلقون على أنفسهم اسم "أطباء أمريكا المتقدمون"، قائلين إن هيدروكسي كلوروكوين والزنك وزيثروماكس يعالجون الفيروس التاجي، وأشاروا أيضا لى أن ارتداء الأقنعة الطبية لا معنى له.

وجرى حذف الفيديو الكامل الذي تبلغ مدته 45 دقيقة ومقتطفات منه من الشبكات الاجتماعية "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام"، ما أن بدأ في الانتشار في شبكة الإنترنت.

وكتبت المطربة الأمريكية لبالغة من العمر 61 عاما بالمناسبة قائلة: "الحقيقة تجعل منا جميعا أحرارا، لكن بعض الناس لا يريدون الإنصات إلى الحقيقة".

كما وجهت مادونا انتقادات في تعليق مرفق بالفيديو، إلى المسؤولين الذين، رأت أنهم، يجنون المال عبر إطالة البحث عن لقاح "تم إثباته وهو متاج منذ عدة شهور".

وقامت إدارة "إنستغرام" على الفور بوضع علامة على المنشور، على أنه يحتوي على معلومات خاطئة وخطيرة، وبعد ذلك قامت بحظره.

يذكر أن مادونا كانت أعلنت في 30 أبريل الماضي أنها خضعت لاختبار، أظهر وجود أجسام لديها مضادة للفيروس التاجي، ما يعني أن العدوى مرت بها من دون أعراض.

وأكدت ماونا حينها أنها تستطيع الآن "تنفس هواء كوفيد – 19" من دون خطر!

وكان الرئيس الأمريكي ونالد ترامب قد تعرض مؤخرا ولسبب مطابق لإجراء ممائل، حيث حذفت ثلاثة مواقع للتواصل الاجتماعي مشاركة له تحدثت عن وجود علاج لعدوى الفيروس التاجي.

المصدر: iz.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا