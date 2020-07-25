الممثلة السورية سلاف فواخرجي تعلق على انتقادات قُبلة "شارع شيكاغو" (فيديو)

ردت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، على الانتقادات التي وجهت لها بسبب قبلتها التي ظهرت في الملصق الدعائي وفي إعلان مسلسلها الفني الجديد "شارع شيكاغو".

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الجديد" اللبنانية، قالت سلاف فواخرجي إنها تتقبل الانتقاد وليس لديها أزمة حدوث ضجة، وتعلم أن الناس مصدومة، وهذا شئ كان متوقعا، ولكنها لم تتوقع أن تكون الصدمة بهذه البشاعة، فمن حق هؤلاء أن ينتقدوا، ولكن ليس من حقهم التجريح بأي شكل من الأشكال.

وأضافت سلاف فواخرجي: "أنا لست ضد الانتقاد، ولست ضد أن يتعرض الناس لصدمة ويتفاجؤوا، وما يحبوا هذا العمل، إذا كانت هذه الصورة جرحت البعض فردود أفعالهم كانت سلبية للغاية، وهذا الشيء كان جارحا أكثر، قامت الدنيا وما قعدت بسبب قُبلة، وأرى أن هذا طبيعي لأنه شيء جديد بالنسبة لي، ولكني مؤمنة بما أقدمه، ولو لم أكن كذلك لما أقدمت على تلك الخطوة، وأنا لست بحاجة لدعاية أو إثارة بلبلة، فأنا أعشق عملي وأخلص له ليس إلا".

وأثار مشهد ضمن الإعلان الترويجي لمسلسل "شارع شيكاغو" جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتضمن المشهد قبلة جمعت بين الممثلة سلاف فواخرجي، والممثل مهيار خضور، وعرضت ضمن أحد المقاطع المصورة المخصصة للترويج للعمل الفني.





القائمون على شارع شيكاغو ممثلين ومنتجين ومخرج للأسف ححقوا مرادهم والعمل اخذ الشهرة التي كانوا يصبون إليها وربما أكثر!



هُنا استذكر الكبير ياسر العظمة قبل 25 عام عندما قال "للأسف غالبية فنانينا العرب يخاطبون الغرائز الدُنيا للمشاهدين لكي نتنشر اعمالهم ويحققون نسب مشاهدة عالية". pic.twitter.com/zQINqI6BqM — Syria Drama (@syriadramaa) July 23, 2020

بوسة غير مكتملة هزت عرش الدراما السورية عند اصحاب القلوب الحساسة🤭وعلى رأي الصبوحة بوسة ما بسنا وعقلن طار..كيف لو بسنا شو كان صار ...ملاحظة كتير متحمس احضر هالعمل 👌#سلاف_فواخرجي#مهيار_خضور#شارع_شيكاغوpic.twitter.com/JZupPqHjp0 — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) July 16, 2020

مسلسل "شارع شيكاغو" يحكي قصة فتاة تدعى "ميرامار" تهرب في ستينيات القرن العشرين مع "بطل شعبي" وتلجأ إلى شارع يسمى "شارع شيكاغو" في العاصمة السورية دمشق، حتى حصول جريمة قتل. والعمل من بطولة عباس النوري ومهيار خضور وسلاف فواخرجي، وتتنوع الحكاية بين الزمن الحالي والستينيات.

المصدر: وكالات