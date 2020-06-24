افتتاح مهرجان "نجوم الليالي البيضاء" في بطرسبورغ

فتح مسرح "ماريينسكي" أبوابه أمام الجمهور بعد 3 أشهر من إغلاقه في مارس الماضي لانتشار وباء الفيروس التاجي الجديد في روسيا.

لذلك أصبح مهرجان "نجوم الليالي البيضاء" الموسيقي في بطرسبورغ أول فعالية ثقافية موسيقية أقامها المسرح لأطباء المدينة.

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وقال محافظ بطرسبورغ في مراسم افتتاح المهرجان الذي بدأت أعماله يوم 20 في بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، إن إقامة المهرجان الموسيقي دليل واضح على أن الحياة في المدينة تعود إلى مجراها الطبيعي.

ووقف كل الموسيقيين المشاركين في الحفل الموسييقي والجمهور دقيقة الصمت حدادا على أرواح الأطباء الذين أودى الفيروس التاجي بحياتهم.

وقد وجه المسرح إلى أطباء بطرسبورغ الذين يساعدون سكانها في الانتصار على الجائحة دعوة لحضور أول حفل موسيقي أقامه مسرح "ماريينسكي" في إطار مهرجان "نجوم الليالي البيضاء".

وقال مدير مسرح "ماريينسكي"، فاليري غيرغييف، في كلمة ألقاها في مراسم افتتاح المهرجان أن نجوم المسرح أعدوا للأطباء هدية وهي مقدمة موسيقية لأوبريت جوهان ستراوس "الخفاش"ستقوم فرقة المسرح بأدائها باعتبارها من ألمع مؤلفات هذا الموسيقي النمساوي الشهير. وذلك بعد انقطاع زمني دام 3 أشهر.

وأعرب، فاليري غيرغييف، عن شكره لإدارة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة) التي سمحت لفرقة المسرح بتدشين موسمها الموسيقي عام 2020 في شهر يونيو وإقامة مهرجان "نجوم الليالي البيضاء" الموسيقي التقليدي الذي جرت العادة أن يقام في بطرسبورغ كل عام في هذا التوقيت بالذات.

المصدر: تاس