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عروض الموضة تتحول إلى عالم الأون لاين

الثقافة والفن

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بعد إلغاء عروض الموضة، مثلها في ذلك مثل كل العروض الفنية والفعاليات الترفيهية والثقافية، لم يتخل المصممون عن فكرة العروض ونقلوها إلى فضاء الإنترنت.

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الشرفات أيام الكورونا
الشرفات أيام الكورونا

وقد أجرى منظمو "عرض مرسيدس بنز للأزياء"، الذي يقام في موسكو منذ عام 2000، عرضه السنوي الجديد بصيغة جديدة، مؤكدين أن "العرض لا بد أن يستمر"، كما تقول كلمات أغنية فريدي ميركوري الشهيرة. وأعد المصممون وفرقة باليه "موسكو" عرض أزياء فريدًا من نوعه، دمجوا فيه فن الرقص وفن الموضة لتصبح مثل هذه التجارب الإبداعية والبحث عن الصيغ الجديدة من الاتجاهات الأساس بعالم الموضة في عالمنا الجديد المتغير بعد وباء الكورونا.

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