محامي وريث هيثم زكي: محمد رمضان لم يتواصل معنا بشأن مسلسل "الإمبراطور"

كشف بلال عبد الغني محامي رامى أخ هيثم أحمد زكي، أنه وموكله سمعا عن مسلسل حول قصة حياة الفنان أحمد زكي، مستغربا سكوت الفنان محمد رمضان الذي سيجسد شخصيته عن الحديث عن هذا الدور.

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وقال عبد الغني إن الشخصيات التي سيتم تقديمها في المسلسل والعمل الدرامي، لا بد من أخذ موافقة الوريث الشرعي على تجسيدها، فزوجة الفنان الراحل الأولى هالة فؤاد، إذا جسد أحد شخصيتها فيجب عليه أن يحصل على موافقة زوجها والد رامي شقيق هيثم.

وتابع أنه بعد سماع بعض التصريحات في برنامج تلفزيوني أن صنّاع العمل لن يذكروا كثيرا الشخصيات المحيطة بالفنان الراحل، فيجب التساؤل عن كيفية نجاح المسلسل بدون هذه الشخصيات، مؤكدا أن أي شخصية لها دور في حياة الراحل أحمد زكي لا بد من أخذ موافقة الورثة على تجسيدها، ويكون هناك مقابل مادي، وكذلك حق الأداء العلني والحصول على نسبة من الإيراد أو حسب اتفاق الإنتاج معه.

وأضاف: "رامي أخو هيثم يوافقني الرأي، على أنه لن تتم الموافقة إلا بعد قراءة السيناريو، كما أن رامي لم يحدد حتى مبلغاً للموافقة على تصوير هذا العمل، لأن رمضان لم يتواصل معنا ولم يتخذ أي إجراء قانوني أو حتى ودي ولا اتصال هاتفي".

المصدر:"إعلام"