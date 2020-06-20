الفنانة بدرية أحمد تكشف موقفها من الحجاب وحقيقة منعها من دخول الكويت

ألمحت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، إلى احتمال عودتها لاعتمار الحجاب، وكشفت أن سبب عودتها إلى الإمارات مرتبط بأبنائها ولا علاقة له بطردها من الكويت حيث كانت تقيم لسنوات.

وفي تصريحات أدلت بها لبرنامج "Live atv"، الذي يقدمه الإعلامي الكويتي صالح الراشد عبر فضائية atv الكويت، أعلنت الفنانة بدرية أحمد الليلة الماضية، أن أولادها هم السبب وراء عودتها للإقامة في بلدها الأصلي الإمارات.

وردا على أنباء ذكرت أنه تم منعها من دخول دولة الكويت التي كانت قد اتهمت فيها سابقا بتهمة تعاطي المخدرات، قالت: "رجعت لديرتي وعيالي لازم يكون ولاؤهم أولا وأخيرا لدولة الإمارات".

وعبرت بدرية أحمد عن صدمتها إزاء سؤال بعض الفنانين لها عن منعها من دخول الكويت، قائلة: "ليش ممنوعة من الكويت أنا طلعت بدون أي شي قضائي".

وأوضحت في أعقاب استقرارها بدولة الإمارات، أن ما يثار بشأن منعها من دخول الكويت ما هي إلا شائعات.

من جهة ثانية، أبقت بدرية أحمد الباب مواربا بشأن حجابها الذي نزعته قبل فترة، معلنة أن الحجاب يمثل لها الطمأنينة والراحة، وأن لديها نية لارتدائه مجددا لكنها لا تعرف الوقت الذي ستقوم فيها بهذه الخطوة التي أثارت الكثير من الجدل حول أسباب ارتدائها له وعودتها لخلعه بعد فترة.

كما أوضحت بدرية أحمد أنها رفضت عروضا للمشاركة في أعمال فنية بالدراما الكويتية، ليس لأنها ممنوعة من العودة إلى هناك، بل لأنها انشغلت بتدبير أمر إقامتها في بلادها الإمارات وتأمين متطلبات ذلك.

واعترفت بأن علاقتها بالفنانات الكويتيات سطحية للغاية رغم عدم وجود خلافات معهن، لكنها أكدت أن علاقاتها جيدة بفناني الكويت الرجال، وأنها تتواصل مع العديد من النجوم بينهم فيصل دشتي ومحمد الصيرفي.

المصدر:فضائية atv